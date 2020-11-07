Губерниев эмоционально отреагировал на интимное видео Дзюбы

https://static.news.ru/photo/d380a276-21b1-11eb-b814-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об интимном видео предположительно с участием нападающего петербургского «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, который занимался самоудовлетворением на камеру.

Опять Артём Дзюба всех переполошил. Опять все звонят моей подруге Маше Орзул. Мы все знаем, что Дзюба человек страстный, но в этот раз Орзул ни при чём. Знаю точно, — написал Губерниев в Telegram.

Ранее, как писал NEWS.ru, телекомментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал появившееся в Сети видео интимного характера. Он заметил, что лучше подобные ролики всё же не снимать. При этом неизвестно, как на самом деле этот процесс оказался зафиксирован.

Сам Дзюба никак не комментирует ситуацию, закрыв , однако, свой Instagram для комментариев. Пока неизвестно, будет ли футболист каким-либо образом наказан. Впрочем, подобные эпизоды часто встречают с осуждением.

Интимное видео предположительно с Артёмом Дзюбой появилось в социальных сетях, а также в Telegram-каналах. На записи он лежит на кровати и мастурбирует, снимая происходящее на камеру. При этом на заднем фоне слышен голос телеведущей «Матч ТВ» Марии Орзул. Вероятнее всего, ролик был записан в декабре 2019 года, однако всплыл в Интернете только сейчас.