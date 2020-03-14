https://static.news.ru/photo/82a04aaa-65d7-11ea-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Евгений Куйвашев Фото: gubernator96.ru

Подготовка к Всемирной летней Универсиаде, которая состоится в Екатеринбурге в 2023 году, проходит согласно плану, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время встречи с министром спорта Олегом Матыциным.

По его словам, власти подготовили план строительства и подготовки инфраструктуры.

Он предусматривает сроки проектных и строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию, — цитирует ТАСС губернатора.

Как писал NEWS.ru, ранее Олег Матыцин допустил возможность включения чирлидинга в программу летней Универсиады. По его словам, это направление является важным и популярным. Так, в настоящее время уже проводятся международные соревнования и Кубок мира среди университетов по этой дисциплине.