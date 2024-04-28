Грузинский боксер Гурули не вынес поражения россиянину Идигову Грузинский боксер Гурули после поражения Идигову отказался от фотосессии

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Грузинский боксер Лаша Гурули отказался от фотосессии после церемонии награждения на чемпионате Европы в Белграде, пишет ТАСС. Такое решение он принял после того, как его сняли с финального боя в весе до 67 килограммов против россиянина Тархана Идигова, который выиграл золотую медаль.

Отмечается, что Гурули во время гимна России снял серебряную медаль. От общей фотосессии с другими участниками ЧЕ он отказался. Третье место заняли Арарат Арутюнян из Армении и Вахид Аббасов из Сербии. Российские спортсмены, в том числе Идигов, выступили на чемпионате Европы под флагом страны.

Ранее стало известно, что Федерация спортивной борьбы Росси получила счет за проверку спортсменов на причастность к силовым структурам. По словам главы ФСБР Михаила Мамиашвили, от организации по итогам прошлого года требуют 100 тысяч швейцарских франков.

До этого Международный олимпийский комитет, запретивший демонстрацию любой символики России на Олимпиаде в Париже, выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Организация обвинила российское правительство в цинизме и неуважении мировых антидопинговых стандартов.