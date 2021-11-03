Группа Тутберидзе высмеяла идею повышать фигуристкам баллы за возраст
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
20:12, 04 ноября 2021
Этери ТутберидзеФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В команде российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе посмеялись над идеей Александра Жулина прибавлять дополнительные баллы за возраст фигуристкам. Группа известного наставника на официальной странице в Instagram показала, в каких случаях необходимо уважать возраст человека.
Ранее Александр Жулин отметил, что дополнительные баллы могли бы мотивировать выступать возрастных фигуристок.
Команда Тутберидзе опубликовала в stories TeamTutberidze картинку с изображением сидящей в транспорте пожилой женщины и стоящей рядом девушки.
Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте, — написано на картинке.
Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап на Гран-при в Канаде. На турнире в Ванкувере спортсменка установила два мировых рекорда.