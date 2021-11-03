Группа Тутберидзе высмеяла идею повышать фигуристкам баллы за возраст

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Двукратная чемпионка парных Больших шлемов Шуай Пэн обвинила в сексуальном насилии бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Теннисистка призналась, что ей пришлось вести романические отношения со своим насильником. Эта информация была опубликована на странице спортсменки в китайской соцсети Weibo.

В сообщении говорилось, что чиновник в первый раз напал на неё более 10 лет назад, ещё во время его службы в комитете Коммунистической партии Китая в Тяньцзине. Около трёх лет...