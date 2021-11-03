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Группа Тутберидзе высмеяла идею повышать фигуристкам баллы за возраст

20:12, 04 ноября 2021
Группа Тутберидзе высмеяла идею повышать фигуристкам баллы за возраст Этери Тутберидзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В команде российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе посмеялись над идеей Александра Жулина прибавлять дополнительные баллы за возраст фигуристкам. Группа известного наставника на официальной странице в Instagram показала, в каких случаях необходимо уважать возраст человека.

Группа Тутберидзе высмеяла идею повышать фигуристкам баллы за возраст

Ранее Александр Жулин отметил, что дополнительные баллы могли бы мотивировать выступать возрастных фигуристок.

Команда Тутберидзе опубликовала в stories TeamTutberidze картинку с изображением сидящей в транспорте пожилой женщины и стоящей рядом девушки.

Уважать возраст нужно обязательно и уступать в общественном транспорте, — написано на картинке.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла этап на Гран-при в Канаде. На турнире в Ванкувере спортсменка установила два мировых рекорда.

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