«Группа отморозков и упырей»: депутат ГД про угрозы украинских болельщиков

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев осудил поведение болельщиков из Украины, которые выкрикивали угрозы в адрес россиян в матче полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу. По мнению парламентария, действия украинцев были заранее спланированной акцией. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

Акция запланированная, которую предрекали, свершилась. Приехала группа отморозков и упырей, которая пыталась сорвать матч. Своими выходками точно не помогли своей команде, — заявил Свищев.

Депутат пообещал направить жалобу из-за выходки болельщиков, чтобы их оштрафовали. Он добавил, что «упырей везде хватает, не только на Украине». Матч завершился со счётом 3-2 в пользу россиян.

Ранее сообщалось, что болельщики сборной Украины исполнили кричалку о президенте России Владимире Путине во время полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу в Нидерландах. В кричалке вместе с фамилией Путин использовали нецензурное слово. После этой песни организаторы предупредили фанатов, что могут остановить встречу. Также украинцы угрожали расправой россиянам из-за чего матч пригрозили остановить.