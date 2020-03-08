Теймур Раджабов сообщил, что после переписки с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) ему пришло письмо о том, что турнир нельзя перемещать «легально и практически» из-за личных опасений шахматиста, что федерация принимает все меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.
Гроссмейстер отметил, что отправил в ответ своё решение отказаться от участия в турнире, хотя у него «нет личных причин для отказа от участия». Теймур Раджабов подчеркнул, что вне зависимости от того, отправлял ли он письмо с отказом или нет, после полуночи 6 марта шахматиста автоматически бы исключили из турнира.