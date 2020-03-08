Теймур Раджабов Теймур Раджабов Фото: Instagram

Азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.

На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал несколько сообщений и сторис с прояснением ситуации.

Власти Москвы предупредили, что за нарушение 14-дневного карантина после посещения семи стран гражданам грозит до пяти лет лишения свободы, — следует из сообщения шахматиста в сторис Instagram.

Далее в сообщении идёт перечисление стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия, Франция.

Теймур Раджабов сообщил, что после переписки с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) ему пришло письмо о том, что турнир нельзя перемещать «легально и практически» из-за личных опасений шахматиста, что федерация принимает все меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

Гроссмейстер отметил, что отправил в ответ своё решение отказаться от участия в турнире, хотя у него «нет личных причин для отказа от участия». Теймур Раджабов подчеркнул, что вне зависимости от того, отправлял ли он письмо с отказом или нет, после полуночи 6 марта шахматиста автоматически бы исключили из турнира.

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Regarding my withdrawal from the tournament : I have received a letter from FIDE stating that the tournament canât be moved âlegally and practicallyâ , after describing the measures that FIDE take, I was given a deadline until 0.00 6th of march Moscow time with the words : in case you do not reply to this email, we will consider that you are withdrawing from the tournament. Around 2 hours before deadline, to behave jn a proper manner, I have given an answer that I confirm that I withdraw from the tournament. To sum up, whether I would reply or not to the email of FIDE, I would have been replaced IN ANY CASE.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Teymur Rajabov (@teymur.rajabov)

Как писал NEWS.ru ранее, в России зафиксированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса. Отмечается, что случаи зарегистрированы в Московской, Калининградской и Белгородской областях.

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