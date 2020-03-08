https://static.news.ru/photo/a2b612aa-6183-11ea-a7b6-fa163e074e61_660.jpg Теймур Раджабов Фото: Instagram

Азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.

На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал несколько сообщений и сторис с прояснением ситуации.

Власти Москвы предупредили, что за нарушение 14-дневного карантина после посещения семи стран гражданам грозит до пяти лет лишения свободы, — следует из сообщения шахматиста в сторис Instagram.

Далее в сообщении идёт перечисление стран: Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия, Франция.

Теймур Раджабов сообщил, что после переписки с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) ему пришло письмо о том, что турнир нельзя перемещать «легально и практически» из-за личных опасений шахматиста, что федерация принимает все меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

Гроссмейстер отметил, что отправил в ответ своё решение отказаться от участия в турнире, хотя у него «нет личных причин для отказа от участия». Теймур Раджабов подчеркнул, что вне зависимости от того, отправлял ли он письмо с отказом или нет, после полуночи 6 марта шахматиста автоматически бы исключили из турнира.

Как писал NEWS.ru ранее, в России зафиксированы три новых случая инфицирования новым типом коронавируса. Отмечается, что случаи зарегистрированы в Московской, Калининградской и Белгородской областях.