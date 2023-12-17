«С Китаем интереснее»: Карякин отказался выступать под нейтральным флагом Шахматист Карякин заявил о решении не выступать под нейтральным флагом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Карякин

Российский шахматист Сергей Карякин заявил, что принял решение не участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом и сосредоточиться на турнирах под эгидой дружественных стран и объединений, передает корреспондент NEWS.ru со съезда партии «Единая Россия», который рассмотрит вопрос о поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ. По его мнению, в Китае и Индии сейчас больше интересных соперников, чем в Европе.

Ситуация очень сложная, неприятная, нет какого-то хорошего выхода. Но мое личное мнение, мое решение, я его для себя принял: я не буду выступать под нейтральным флагом. Выступаю только под флагом России, где это возможно. И я надеюсь, что будет больше турниров проводиться внутри страны и в дружеских странах тоже и это будет нивелировать весь тот негатив, который нам несет Запад, — сказал он.

Карякин поприветствовал идею проводить шахматные турниры под эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС и выразил готовность принять участие в таких соревнованиях. По его мнению, страны, которые входят в эти международные объединения, предлагают более перспективных игроков, чем Европа.

Стоит сказать, что в Китае сейчас два чемпиона мира — среди мужчин и среди женщин. В Индии тоже огромная плеяда сильнейших юниоров. Я считаю, что это самые сильные и самые перспективные страны, с ними гораздо интереснее играть, чем с Европой, где уже стало гораздо меньше сильных соперников, — подчеркнул шахматист.

Ранее Карякин заявил, что российские спортсмены, отказавшиеся выступать под национальным флагом на международных турнирах, не стали от этого счастливее. Он признался, что критически относится к подобному поведению коллег.