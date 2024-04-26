Греция вручила Олимпийский огонь оргкомитету Игр-2024

Фото: Guilhem Baker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Олимпийский огонь XXXIII летних игр 2024 года в Париже передан организаторам Олимпиады, сообщает корреспондент ТАСС. Уточняется, что торжественная церемония прошла на афинском историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос».

Мероприятие состоялось в присутствии главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, президента Европейских олимпийских комитетов и члена Международного олимпийского комитета (МОК) Спироса Капралоса, руководителя оргкомитета «Париж-2024» Тони Эстанге и других официальных лиц. В заключении встречи глава НОК Греции передал факел с олимпийским огнем Эстанге.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже может быть ограничена из-за угрозы терактов. По его словам, за несколько дней до мероприятия будут мобилизованы все спецслужбы и установлен периметр безопасности.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность, что Олимпиада должна быть соревнованием спортсменов, а не стран, поэтому проводить ее лучше без флагов и гимнов. Она уверена, что Олимпиаду нужно проводить согласно хартии. При этом она добавила, что с флагами можно будет приезжать на Игры дружбы.