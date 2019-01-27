Емельяненко упал от одного удара

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Федор Емельяненко

Лучшему тяжеловесу в истории ММА пора на покой

Человек, уставший от боев

Чем ближе был финал Гран-при в тяжелом весе, тем больше слухов ходило о том, что бой Федора Емельяненко с Райаном Бейдером станет финальным в карьере Федора Емельяненко. На промоакциях россиянин выглядел скорее человеком уставшим от боев, нежели готовым сражаться снова и снова. Возраст 42 года для ММА сам по себе критический, с учетом количества поединков на топ-уровне критический для Федора вдвойне. Наконец, накануне боя ходили слухи, что Федор может отказаться от схватка по причине проблем со здоровьем.

Последних у нашего тяжеловеса действительно хватает. Во-первых, большую часть периода спаррингов он провел с затейпированным коленом, во-вторых, на открытой тренировке между небольшими сериями ударов по лапам он брал огромные паузы, чтобы отдышаться, что намекало на простуду или какое-то недомогание. В-третьих, вброс о плохом самочувствии, затем полностью опровергнутый командой Емельяненко, сделал один из авторитетных американских журналистов. Наконец, во время пресс-конференции тема отставки и будущей жизни Федора без боев вызывала куда больший интерес, чем предстоящая схватка с Бейдером.

Поражение первым же ударом

Несмотря на чемпионский титул Бейдера и его статус фаворита, американец выходил в ринг первым. Организаторы таким образом отдали дань уважения Последнему Императору. Великий боец, как и во всех боях после возобновления карьеры выходил под песню "Вера вечна, вера славна!" Именно вера, а отнюдь не логический расчет, позволяла надеяться на успех Федора. Организаторы даже впервые исполнили гимны стран, которые представляют бойцы, что всегда было характерно для боксерских шоу, а не боев по правилам ММА. На кону стояли сразу два чемпионских пояса за победу в Гран-при и чемпионский пояс в тяжелом весе. ТАСС Федор Емельяненко

Этот бой запомнится, как единственный в карьере Федора, где он не нанес ни одного удара. Емельяненко привычно начал присматриваться к сопернику, подбирая нужную дистанцию. К середине первой минуты Бейдер решился на первый выпад и нанес левый хук, от которого земля вылетела из-под ног Фёдора и больно ударила по затылку. Уже по тому как падала легенда ММА было понятно, что это всё. Судья позволил Бейдеру нанести пару ударов, на которые Федор не реагировал, находясь практически без сознания. Это финал, жестокий и печальный.

Федор долгое время приходил в себя, пока врач вытирал кровь с лица, затем сухо поздравил Бейдера и покинул клетку даже не дожидаясь объявления победителя и послематчевого интервью. Это говорило и о досаде от такого исхода, и от усталости и от нежелания отвечать на риторический вопрос, который всех и так интересовал после боя. Здесь уже не скажешь в сердцах «Пора завязывать», как после одного из первых поражений в карьере. Нужно окончательное и бесповоротное решение, до которого Федор, кажется, созрел, но пока не готов его озвучить публично.



Как гранит превратился в хрусталь

Когда-то Емельяненко славился своим умением держать удар и выбираться из самых сложных ситуаций, но годы и серии тяжелейших боев с сотнями пропущенных ударов сделали свое дело и гранит в челюсти Федора превратился в хрусталь. В последних боях Емельяненко падал уже от каждого весомого попадания, как это было еще в питерском бою с Фабио Малдонаду, затем в дебютном поединке в Bellator с Мэттом Митрионом. Даже в выигранном бою с Френком Миром Емельяненко едва не упал в первой же атаке и выиграл лишь потому, что Мир сам давно пробит.

Возможно к таким тяжелым последствиям привела трёпка, которую в 2010 году задал Федору огромный бразилец Антонью Силва. Он весь второй раунд просидел на животе россиянина, обрушивая на него град ударов, которые превратили лицо в в кровавое месиво. Емельяненко тогда не сдался и был готов продолжать бой, но ему не разрешили врачи. Нередко именно после таких избиений боец перестает держать удар. Бейдер нокаутировал его даже не ударной правой рукой, а потушил свет левой на скачке. ТАСС Федор Емельяненко

Вывод же из этого боя очевиден. Федору не стоит продолжать драться. В 42 года у него накопилось немало травм, но главная из них - синдром хрустальной челюсти. Каждый нокаут, каждый тяжелый пропущенный удар будут отражаться на здоровье, поэтому пока не поздно лучше остановиться. Уйти во время и на пике в боевых видах спорта могут лишь единицы. Емельяненко не сумел последовать девизу Муслима Магомаева: "Луше уйти на полчаса раньше, чем на минуту задержаться", но как и Мохаммед Али, Майк Тайсон и другие великие бойцы останется в истории благодаря своим победам, а не печальному финалу.