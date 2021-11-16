Госдума приняла закон о введении FAN ID для болельщиков

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внедрении в России системы идентификации зрителей на спортивных матчах — паспортов FAN ID болельщиков. За документ проголосовали 317 депутатов, против — 69 народных избранников, четыре парламентария отказались от участия в голосовании.

В тексте законопроекта говорится о том, что будет фиксированный список спортивных событий, при посещении которых болельщикам необходимо будет иметь FAN ID. Это список соревнований будет определяться правительством.

Система идентификации болельщиков (FAN ID) создавалась и эксплуатировалась Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцфиры РФ) во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году и Кубка конфедераций FIFA в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Фратрия», фанатское объединение футбольного клуба «Спартак» выступило с заявлением, в котором поблагодарило зарубежных фанатов за акцию в знак солидарности с задержанными в Санкт-Петербурге болельщиками.