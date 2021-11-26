Госдума: футболу нужны проверки из-за «вбухивания» в него кучи денег

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что необходимо провести масштабную проверку российского футбола. По мнению политика, в этот вид спорта «вбухивается» много денег, а результаты сборной страны и отечественных клубов оставляют желать лучшего. Об этом сообщает URA.RU.

На данный момент у нас всё очень плачевно, мы не развиваемся. Нам просто необходимы мощные меры, чтобы выйти из глубокого кризиса, в котором мы сейчас находимся. Чтобы наши болельщики видели реальные задачи и пути их достижения, а функционеры делали выводы, что получается, а что нет и почему, — рассказал Свищев.

Он пояснил, что нужен чёткий план действий хотя бы на ближайшие 5–7 лет, стратегическая цель, благодаря которой появится результат.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что жеребьёвка стыковых матчей ЧМ-2022 для национальной команды прошла «ни хорошо, ни плохо». По его мнению, за четыре месяца как в составе сборной России, так и у соперников могут произойти изменения. Подопечным Валерия Карпина в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022 предстоит встретиться с командой Польши.