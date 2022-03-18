Госдеп США потребовал доступ к арестованной в России баскетболистке

Госдеп США выступил с требованием обеспечить дипломатический доступ к арестованной в Москве американской баскетболистке Бриттни Грайнер, сообщает AP. В Госдепе отметили, что ведомство находится в тесном контакте с адвокатами Грайнер.

18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США прилетела в Москву из Нью-Йорка. Сотрудники таможни изъяли из её багажа вейпы с неизвестной жидкостью. Экспертиза показа, что это гашишное масло. Против Бриттни возбуждено дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой США. В России она выступает с 2015 года за екатеринбургский УГМК.

Ранее бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее спортсменку из США задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков.