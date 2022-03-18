Госдеп США потребовал доступ к арестованной в России баскетболистке

Госдеп США выступил с требованием обеспечить дипломатический доступ к арестованной в Москве американской баскетболистке Бриттни Грайнер,
18 февраля двукратная олимпийская чемпионка США
Бриттни Грайнер является двукратной олимпийской чемпионкой США. В России она выступает с 2015 года за екатеринбургский УГМК.
Ранее бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон призвала освободить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Ранее спортсменку из США задержали в аэропорту Шереметьево за контрабанду наркотиков.