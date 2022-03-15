«Гордимся Хабибом»: Моряк объяснил, почему Нурмагомедов достоин Зала славы

Российский боец Евгений Курданов, известный как Моряк, в беседе с NEWS.ru выразил восхищение спортивной карьерой Хабиба Нурмагомедова. По его мнению, у бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) не было проходных соперников.

Хабиб заслуженно стал членом Зала славы UFC. Я даже сделал репост этого видео в Instagram. Это гордость для нас всех. Он реально изменил спорт своим поведением, характером и боями. Мы гордимся им. Может быть, в его карьере не хватило ещё одного поединка, как говорил сам Хабиб. Одного боя не хватило для абсолютной легитимности статуса легенды. Но у него не было проходных бойцов, — сказал Курданов.

Ранее американская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам по всему миру, включила российского бойца в Зал славы. Нурмагомедов стал первым новобранцем, вошедшим туда в 2022 году.

Хабиб Нурмагомедов одержал победы во всех 29 боях в клетке. В октябре 2020 года россиянин провёл последний бой. Его соперником стал Джастин Гейтжи, которого Хабиб победил удушением. После этого поединка Хабиб объявил о завершении карьеры.