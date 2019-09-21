https://static.news.ru/photo/ad601e32-dc6b-11e9-8627-fa163e074e61_660.jpg Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press

Российский гонщик Даниил Квят продолжит выступать за команду «Формулы-1» «Торо Россо» в следующем сезоне. Об этом заявил советник компании Red Bull по автоспорту Хельмут Марко.

Квят уже подтверждён на следующий год, по крайней мере внутри (Red Bull) это понятно, — сказал Марко телеканалу Sky Sports.

Ранее Международная автомобильная федерация опубликовала календари чемпионатов мира «Формулы-2» и «Формулы-3» на 2020 год. Согласно им, Сочи Автодром примет 11-й этап «Формулы-2» и заключительный, 9-й этап «Формулы-3». Гонки обоих чемпионатов пройдут и на предстоящем Гран-при России — 2019 «Формулы-1» (с 26 по 29 сентября). «Формула-2» состоится во второй раз, «Формула-3» — впервые.

Гран-при России чемпионата мира «Формулы-1» в 2020 году пройдёт 27 сентября, писал News.ru.