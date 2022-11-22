Гонщик Карякин объяснил отказ от статуса нейтрального спортсмена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карякин

Автогонщик Сергей Карякин заявил, что не жалеет о своем отказе выступать под статусом нейтрального спортсмена на ралли «Дакар». По его словам, для получения статуса от него требовали официально осудить политику России и проведение СВО. Спортсмен отметил: согласиться с этим - это все равно, что отказаться от родителей. Если бы он подписал бумаги, этот факт западные СМИ использовали бы против него, подчеркнул он в беседе с «Царьградом».

Я понимаю, что они будут использовать это решение против нас, и как только мы документ подпишем, они везде раструбят о том, что вот, смотрите, российские спортсмены, им так плохо, так тяжело, они даже решили отказаться от своей страны <...> В моём понимании, это как с родителями: всю жизнь они тебя растили, всю жизнь они тебя кормили, а потом в какой-то момент ты понял, что у твоего друга родители лучше, и ты говоришь: нет, я от своих родителей отказываюсь, выбираю других, — сказал Карякин.

Гонщик рассказал, что написал ответное письмо президенту ФИА, в котором напомнил организации о ее правилах. Так, спортсмен заявил, что спорт остается политически нейтральным, что для всех спортсменов должны быть одинаковые условия. Карякин подчеркнул, что заставляя спортсменов подписывать подобные документы, организация нарушает собственные правила.

Боксер Григорий Дрозд ранее заявил, что исключая российских спортсменов из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC), организация теряет свой авторитет. Он отметил, что относится к такому сообщению крайне негативно, так как сам является чемпионом мира именно по версии этой организации. Он напомнил, что в России, помимо него, есть еще четыре чемпиона мира по версии WBC. До этого президент WBC Маурисио Сулейман объявил об исключении российских и белорусских спортсменов из своих рейтингов.