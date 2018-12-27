Гонщик «Индикар» Уиккенс выписан из больницы

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Роберт Уиккенс

Канадский гонщик Роберт Уиккенс, выступающий в «Индикар», выписан из больницы. Спортсмен получил многочисленные травмы, попав в аварию на автодроме в Поконо (США).

В результате спортсмен был парализован. Уиккенс перенёс несколько операций. В сентябре гонщик приступил к прохождению реабилитационного курса.

«Я так рада, что Роберта выписали и мы вместе отметили Рождество!» — написала подруга гонщика Карли Вудс в социальных сетях.

В нынешнем сезоне спортсмен выступает за команду «Шмидт Петерсон Моторс». В его активе 14 гонок.