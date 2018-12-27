Гонщик «Индикар» Уиккенс выписан из больницы

Канадский гонщик Роберт Уиккенс, выступающий в «Индикар», выписан из больницы. Спортсмен получил многочисленные травмы, попав в аварию на автодроме в Поконо (США).
В результате спортсмен был парализован. Уиккенс перенёс несколько операций. В сентябре гонщик приступил к прохождению реабилитационного курса.
«Я так рада, что Роберта выписали и мы вместе отметили Рождество!» — написала подруга гонщика Карли Вудс в социальных сетях.
В нынешнем сезоне спортсмен выступает за команду «Шмидт Петерсон Моторс». В его активе 14 гонок.