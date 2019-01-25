Головина снова будет тренировать Жардим

«Монако» определился с заменой Тьерри Анри на тренерском мостике команды. В клуб возвращается португалец Леонарду Жардим, сообщает L’Equipe.
По информации Nice-Matin, за досрочное расторжение контракта Анри получит €15 млн. Таким образом, Жардим возвращается в «Монако» спустя три месяца после увольнения.
В текущем сезоне «Монако» занимает 19-е место в чемпионате Франции. Также клуб прекратил выступления в Кубке Франции и Кубке лиги.
Всего же под руководством Анри «монегаски» проиграли 11 раз в 20 матчах. В свою очередь, Жардим привёл команду к победе в чемпионате Франции и полуфиналу Лиги чемпионов.
Ранее News.ru сообщал, что «Монако» отстранил Анри от исполнения его обязанностей.