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Головина снова будет тренировать Жардим

Леонарду Жардим Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Леонарду Жардим

спорт [ версия для печати ]

«Монако» определился с заменой Тьерри Анри на тренерском мостике команды. В клуб возвращается португалец Леонарду Жардим, сообщает L’Equipe.

По информации Nice-Matin, за досрочное расторжение контракта Анри получит €15 млн. Таким образом, Жардим возвращается в «Монако» спустя три месяца после увольнения.

В текущем сезоне «Монако» занимает 19-е место в чемпионате Франции. Также клуб прекратил выступления в Кубке Франции и Кубке лиги.

Всего же под руководством Анри «монегаски» проиграли 11 раз в 20 матчах. В свою очередь, Жардим привёл команду к победе в чемпионате Франции и полуфиналу Лиги чемпионов.

Ранее News.ru сообщал, что «Монако» отстранил Анри от исполнения его обязанностей.


#ТьерриАнри #АлександрГоловин #Монако #ЛеонардуЖардим
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