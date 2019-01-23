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Головина подстерегла очередная травма

Александр Головин Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Головин

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник «Монако» Александр Головин не сумел доиграть до конца матч 1/16 финала Кубка Франции. В игре против «Меца» 22-летний хавбек был заменён на 64-й минуте.

Игрок сборной России покидал поле, сильно прихрамывая. Оказавшись на скамейке, он сразу же приложил лёд к правому бедру. О характере повреждения станет известно позднее, когда Головин пройдёт медицинское обследование.

В отсутствие легионера из России «Монако» уступил «Мецу» со счётом 1:3 и вылетел из розыгрыша Кубка.

В текущем сезоне Головин из-за травм провёл за «Монако» всего 17 матчей, в которых отметился результативной передачей.

Ранее News.ru сообщал, что Головина во Франции проведал наставник сборной России Станислав Черчесов.


#футбол #АлександрГоловин #Монако
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