Головин осчастливил фанатов «Монако»

https://news.ru/storage/news/015e1a0e198a2f6512c9e0dffd61cb23/789c7f9b-bc33-4f39-928a-d17200922a04_850.jpg Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин встретился с маленькими болельщиками команды.

Головин и ещё один хавбек команды Рони Лопеш встретились с юными фанатами «монегасков» в клубном доме после победы в 1/8 финала Кубка Франции против «Лорьяна» (1:0).

Noel des enfants Abonnés Kids et leurs familles au Club House de l’AS Monaco le soir du match face au FC Lorient



https://t.co/zoWX7Fzqic pic.twitter.com/ce7TfiK2HL — AS Monaco (@AS_Monaco) 24 декабря 2018 г.

Головин перешёл во французский чемпионат после мундиаля в России. В десяти матчах в текущем сезоне он отдал одну результативную передачу.

Как писал News.ru, Головин дисквалифицирован на четыре матча.