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Головин осчастливил фанатов «Монако»

Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин встретился с маленькими болельщиками команды.

Головин и ещё один хавбек команды Рони Лопеш встретились с юными фанатами «монегасков» в клубном доме после победы в 1/8 финала Кубка Франции против «Лорьяна» (1:0).

Головин перешёл во французский чемпионат после мундиаля в России. В десяти матчах в текущем сезоне он отдал одну результативную передачу.

Как писал News.ru, Головин дисквалифицирован на четыре матча.


#футбол #Монако #Головин
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