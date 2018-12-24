Головин осчастливил фанатов «Монако»

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин встретился с маленькими болельщиками команды.
Головин и ещё один хавбек команды Рони Лопеш встретились с юными фанатами «монегасков» в клубном доме после победы в 1/8 финала Кубка Франции против «Лорьяна» (1:0).
Noel des enfants Abonnés Kids et leurs familles au Club House de l’AS Monaco le soir du match face au FC Lorient— AS Monaco (@AS_Monaco) 24 декабря 2018 г.
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Головин перешёл во французский чемпионат после мундиаля в России. В десяти матчах в текущем сезоне он отдал одну результативную передачу.
Как писал News.ru, Головин дисквалифицирован на четыре матча.