Головкин нокаутировал Мурату и стал обладателем поясов по версиям WBA и IBF

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин одержал победу над японцем Рётой Муратой, победив соперника техническим нокаутом в девятом раунде. Таким образом, 40-летний боксёр стал обладателем титулов по версиям WBA и IBF.

Встреча Головкина и Мураты состоялся в японском Токио и была рассчитана на 12 раундов. Первая половина боя получилась конкурентной, а начиная с седьмого раунда Геннадий сумел захватить преимущество. После одного из пропущенных ударов в девятом раунде Мурата опустился на одно колено, а его секунданты выбросили на ринг полотенце, сняв боксёра с боя.

Таким образом, Головкин одержал 42-ю победу в профессиональной карьере. Также в его послужном списке одно поражение и одна ничья. У Мураты 16 побед и три поражения.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю прокомментировал желание сына Тимофея провести бой с Геннадием Головкиным. По его словам, разговора об этом не было.