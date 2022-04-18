Гольфистка из России взорвала соцсети своим селфи с игроками ПСЖ в лифте

Гольфистка из России Марта Сильченко столкнулась в лифте парижского отеля с игроками футбольного клуба ПСЖ и сфотографировалась с ними, сообщает «КП-Екатеринбург». Снимки с Месси, Неймаром, Рамосом, Мбаппе, Маркиньосом и Кимпембе выстрелили в Instagram (запрещён в РФ), где набрали 92 тысячи лайков.

Мы поговорили и потом вместе вышли на минус первом этаже. Я разговаривала на французском с Маркиньосом и Месси, пожелала им удачи. А вообще любимых футболистов у меня нет. Каждый по-своему уникален. Я очень счастлива, что смогла увидеть таких крутых игроков. Хотела бы встретить гольфистов Тайгера Вудса и Рори Макилроя, — рассказала Сильченко.

Она живёт в Латвии, в августе 2020 года выиграла Открытый национальный чемпионат, а в июле заняла третье место в первенстве Польши. ПСЖ после встречи со спортсменкой обыграли «Марсель» со счётом 2:1.

Ранее клуб вылетел из Лиги чемпионов после первого же раунда плей-офф. В домашнем матче с «Реалом» парижане благодаря голу Килиана Мбаппе вырвали победу на последних секундах. Ещё один мяч француза позволял гостям вести в счёте до 61-й минуты выездной игры. Однако затем настало время Карима Бензема: форвард «Реала» за 16 минут оформил хет-трик и в очередной раз похоронил надежды ПСЖ на титул.