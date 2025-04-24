«Гнут свою линию»: агент назвал главные фишки полуфиналистов Кубка Гагарина Агент Черных: «Локомотив» гнет свою линию в плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Игрок «Авангарда» Семён Чистяков (справа) и игрок «Локомотива» Павел Красковский (слева) в матче 1/4 финала плей-офф турнира Fonbet чемпионата КХЛ между ХК «Авангард» (Омск) и ХК «Локомотив» (Ярославль)

Хоккейный агент Александр Черных рассказал NEWS.ru о непредсказуемости нынешнего плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он признался, что хочет увидеть яркий финал Кубка Гагарина, чтобы все зрители получили удовольствие.

Тяжело гадать на кофейной гуще. Главное, чтобы получился яркий финал, чтобы все зрители получили удовольствие. Вчерашний матч «Локомотива» и «Авангарда» — украшение плей-офф. Все на тоненького, от ножа. Мы видели эмоции победивших и проигравших, — сказал Черных.

По мнению агента, сильные качества уфимского «Салавата Юлаева» — сплав опыта и молодости, а также хорошие вратари. Черных отметил, что у ярославского «Локомотива» есть свой почерк. Он напомнил, что в прошлом году команда Игоря Никитина дошла до финала, а состав практически остался без изменений.

Они знают, как играть. Гнут свою линию. Плюс у них есть Радулов. Тоже немаловажный фактор. У «Трактора» много мастеровитых исполнителей, плюс есть определенная система. У «Динамо» опытный тренер и сложился хороший коллектив. Все играют строго по заданию. Есть люди, которые могут решить эпизод. Есть такая поговорка, что в плей-офф выигрывают третьи и четвертые звенья. Мы видим, это работает, — добавил Черных.

«Локомотив» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Второй парой стали челябинский «Трактор» и московское «Динамо».