«Гнилой человек»: Бах не пустил Жулина на отбор к ОИ, что сказала Тарасова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Александр Жулин

Заслуженному тренеру России Александру Жулину запретили сопровождать своих фигуристов на отборочный турнир к Олимпийским играм 2026 года в Турине. Почему наставника не пускают на соревнования, кто его ученики и что он говорил о главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе — в материале NEWS.ru.

Почему тренера Жулина не допустили до квалификационного турнира фигуристов

Жулин заявил в эфире программы депутата Госдумы и двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова на телеканале «Звезда», что ему запретили ехать на олимпийский квалификационный турнир, который состоится в Пекине с 17 по 21 сентября. Это решение приняла специальная комиссия, которая определяет допуск тренеров на международные соревнования.

«Мне сказали: „Ты не сможешь поехать в Пекин на отбор, ты сможешь поехать в Красноярск на сбор“. Надеюсь, что ребята вылетят в Пекин с моим вторым тренером. У них там есть какая-то комиссия, и они решают, кому можно, кому нельзя», — рассказал Жулин.

Он отметил, что это решение может быть связано с его открытыми высказываниями против Баха. Кроме того, в числе причин запрета, по мнению Жулина, может быть принадлежность тренеров к спортивным клубам ЦСКА или «Динамо», участие в общественных мероприятиях, а также личные политические взгляды. Он подчеркнул, что продолжит поддерживать воспитанников.

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«Кому-то нельзя, потому что в ЦСКА, кому-то, потому что в „Динамо“, кто-то сходил к Владимиру Путину на прием, кто-то засветился на концерте Shaman. Я очень часто высказывался против Баха, думаю, здесь согрешил», — добавил Жулин.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что пока не может подтвердить информацию о недопуске наставника до квалификационного турнира Олимпиады.

«Все фамилии, которые мы подали, мы обсуждать не можем по нашему общему решению. Будем говорить об этом, когда получим ответ от Международного союза конькобежцев (ISU)», — сказал Сихарулидзе

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Антон Сихарулидзе

Какие фигуристы тренируются у Жулина

Жулин тренирует лучшую российскую танцевальную пару — Александра Степанова и Иван Букин. По итогам сезона они стали четырехкратными чемпионами России. Степанова и Букин должны представить Россию на Олимпиаде в Турине.

Тренер считает своих подопечных опытными спортсменами, которые, по его мнению, справятся с любым волнением. Наставник отметил, что его отсутствие на турнире может стать дополнительной мотивацией для фигуристов.

В каком статусе выступят российские фигуристы на Олимпиаде

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил спортсменов из России и Белоруссии к квалификационным соревнованиям на Олимпийские игры 2026го, но только при условии, что они будут выступать в нейтральном статусе. Данное решение касается соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. При этом российские фигуристы не будут допущены к командному турниру.

Россия предоставила ISU список кандидатов для участия в отборе на Олимпиаду. В заявке также указаны запасные спортсмены на случай травмы или болезни основного претендента.

Что тренер Жулин говорил про главу МОК Баха

Жулин назвал Баха гнилым человеком после слов главы МОК о том, что спортсмены из Африки могут пропустить Олимпиаду, если примут участие в Играх дружбы.

«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб», — отметил Жулин.

Во время Олимпиады-2022 в Пекине он посоветовал Баху заняться собой, а не критиковать тренера Этери Тутберидзе за разговор с фигуристкой Камилой Валиевой после неудачного исполнения произвольной программы.

«На месте Томаса Баха я бы посоветовал ему лучше посмотреть в свою тарелку и просто понять, что он натворил на этой Олимпиаде. Пусть он лучше займется сам собой», — заявил Жулин.

Фото: Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press Глава МОК Томас Бах

Тренер обращался к Баху с открытым письмом в связи с допинговым делом Валиевой. Наставник заявил, что во время Олимпиады над спортсменкой издевались на протяжении недели.

«Она сидела на этих заседаниях чуть ли не до четырех утра. Девочку просто уничтожали. Я видел, какой она была потерянной. <...> То, что сегодня происходит на политическом уровне, в спорте, — это же сплошное издевательство», — сказал Жулин.

В 2023 году специалист назвал бывшего американского фигуриста Адама Риппона Евой в ответ на критику решения Международного олимпийского комитета о допуске россиян к соревнованиям. По мнению наставника, спортсмен не смог добиться успехов в фигурном катании из-за особенностей мужской анатомии.

«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон — это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании», — свысказал мнение Жулин.

Коллегу Риппона Эшли Вагнер, которая выразила недовольство решением МОК, тренер назвал обиженной Богом. Он отметил, что оба американских спортсмена ненавидят российских фигуристов, поскольку те превосходят их в профессионализме.

«Эти два человека — не самые сливки общества, чтобы иметь право что-то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», — добавил Жулин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фигурист Дмитрий Соловьев, тренер по фигурному катанию Александр Жулин, фигуристка Екатерина Боброва

Как в России отреагировали на решение по Жулину

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко раскритиковала решение не допустить Жулина к участию в квалификационном турнире Олимпиады-2026. Она назвала этот шаг жуткой несправедливостью, кошмаром и подлостью. Тарасова отметила, что отсутствие тренера может серьезно сказаться на результатах спортсменов.

«Нам это право не просто так дали, а мы его завоевали. И у нас это право бесправно отобрали. Они не имеют права командовать, поедет тренер или нет. Это не их собачье дело», — заявила она.

Недопуск Жулина до отборочного турнира фигуристов в первую очередь связан с давлением на спортсменов, заявила NEWS.ru депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, МОК пытается подорвать атмосферу внутри российской сборной.

«Если тренер не поедет, то спортсмены могут выступить хуже. Для фигуристов наставник — важная часть успеха, особенно если они молодые. На тренере лежит много моментов. Я считаю, что используется недобросовестная конкуренция. Тут подрезали, убрали, там не пустили. В целом атмосфера в команде не очень, потому что одних допустили, а других — нет», — сказала Журова.

Уходящий с поста главы МОК Бах решил нагадить российским фигуристам и тренерам, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он выразил надежду, что новый президент организации Кирсти Ковентри разгонит всю прошлую команду.

«Они говорят о воспитании, западных традициях, демократии, справедливости и человеколюбии. По факту все ровно наоборот. Во всех своих грехах они всегда обвиняли Россию. Напоследок решили отомстить спортсменам и тренерам, которые нелестно высказывались в адрес Баха», — считает Васильев.

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