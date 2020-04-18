Главу World Athletics призвали осенью возобновить отбор на Олимпиаду

https://static.news.ru/photo/829eb2ce-818b-11ea-829c-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Коу Фото: Mandoga Media/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены Ассоциации организаторов международных соревнований (Euromeetings) попросили главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяна Коу отменить приостановку олимпийского отбора.

Объясняя нашим спонсорам необходимость проведения соревнований в 2020 году, мы, к сожалению, упустили такой ключевой аргумент, как возможность проведения олимпийской квалификации. Поэтому мы просим вас пересмотреть решение о невозможности получения олимпийских лицензий до 1 декабря 2020 года, — говорится в письме.

Ассоциация организаторов международных соревнований хочет предложить спортсменам заработать олимпийские лицензии, если ситуация с коронавирусом позволит провести соревнования по лёгкой атлетике осенью 2020 года.

Из-за запрета не учитываются квалификационные результаты чемпионата Европы, Бриллиантовой лиги и других международных соревнований.

Профессор Эдинбургского университета Деви Сридхар полагает, что Олимпийские игры в Токио не пройдут в 2021 году, если к этому времени учёные не разработают вакцину от коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.

В настоящий момент коронавирусом в мире заразились более 2,2 миллиона человек, свыше 154 тысяч умерли, более 569 тысяч выздоровели и выписаны из медучреждений.