Главу WADA разочаровало решение арбитража по российским спортсменам

https://static.news.ru/photo/4f401bf4-42a4-11eb-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Оливье Ниггли Фото: AP Photo/Matt Dunham/ТАСС

Гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли остался недоволен тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российских спортсменов на два года вместо четырёх.

Я очень разочарован, что срок сократился <...>, но именно так работает суд. Мы хотели послать более сильный сигнал России, — цитирует Ниггли Asahi.

Глава WADA также выразил надежду на то, что решение CAS будет способствовать изменению мышления в российском спорте.

WADA дисквалифицировало спортсменов из РФ на четыре года. Отечественное антидопинговое агентство (РУСАДА) обжаловало это решение в Спортивном арбитраже. Суд снизил срок отстранения атлетов от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре.

Кроме того, суд запретил России на это же время подавать заявки на проведение международных соревнований, а РУСАДА обязал компенсировать судебные издержки в размере $1,27 млн.

Как писал NEWS.ru, в CAS объяснили снижение срока дисквалификации желанием разбудить в подрастающем поколении желание принимать участие в соревнованиях, где нет места допингу. Также суд учитывал вопрос соразмерности нарушения и взыскания, что поможет осуществить культурные изменения в стране. Арбитры отметили, что решение по санкциям нельзя считать проявлением солидарности с представителями РУСАДА и властями РФ.