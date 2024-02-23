Главу Международного союза биатлонистов заподозрили в финансовых махинациях NRK: главу IBU подозревают в совершении финансовых преступлений

Фото: Petter Arvidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Олле Далин

Австрийская прокуратура подозревает президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина в совершении финансовых преступлений, связанных с продажей прав на трансляции турниров под эгидой IBU, сообщает норвежский телеканал NRK. Сам подозреваемый категорически отрицает обвинения.

Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями, и я решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлен о политически мотивированных спекуляциях, — сказал Далин.

Предположительно, мужчина заключил контракт на передачу медиаправ швейцарской маркетинговой компании Infront на тех же условиях, которые фигурировали в соглашении, заключенном в период, когда IBU возглавлял норвежец Андерс Бессеберг. Сумма контракта была намного ниже рыночной стоимости медиаправ.

Кроме того, Далин, комментируя доклад комиссии IBU по расследованию коррупции и допинга, заявлял, что организация будет контролировать все национальные федерации. Он подчеркивал, что они должны соответствовать стандартам прозрачности.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена. При этом в организации заявили, что еще 119 дел расследуются, а еще по 41 делу уже предъявлены обвинения.