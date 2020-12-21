Главный тренер сборной РФ по биатлону назвал причины провальных результатов

https://static.news.ru/photo/8d7e1eca-429f-11eb-ba95-fa163e074e61_660.jpg Валерий Польховский Фото: Наталья Горшкова/РИА Новости

Некоторые спортсмены думают, что они могут «разбегаться» на этапах Кубка мира, наращивать форму за счёт первых гонок сезона, однако мировой спорт давно отошёл от данной практики, а мы, к сожалению, всё ещё мыслим так, стараемся подражать, заявил главный тренер сборной РФ по биатлону Валерий Польховский.

Соответственно, нам не хватило подводящей, развивающей работы до сезона. Объёмы делали — не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания — между летним чемпионатом России (конец сентября) и до зимы — нас подвёл, — цитирует специалиста портал Sports.ru.

Он отметил, что в целом его подопечные не перегружены. Исключения составляют отдельные лыжники. По его мнению, Эдуард Латыпов тренируется слишком усердно и перебирает, что касается Карима Халили, то причина та же — «перезагруз». Но потерять 22-летнего спортсмена сборная не может, с ним нужно разговаривать, «делать коррекцию», прокомментировал Польховский ситуацию с Халили.

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что спортсмены, попавшие в национальную команду, должны соответствовать ей и выступать на приемлемом уровне. Анализируя неудачные выступления российской биатлонной сборной в сезоне-2020/21, он заявил, что если атлеты не в состоянии держать удар и воспринимать негативные слова, то им надо идти работать библиотекарями или торговцами на рынке.

19 декабря в австрийском Хохфильцене соревновались биатлонистки — там проходит четвёртый этап Кубка мира. Победителем гонки преследования стала норвежская спортсменка Тирилль Экхофф, преодолевшая дистанцию с одним промахом за 28 минут 24,8 секунды. Россиянки не смогли побороться даже за двадцатку лучших и с высокой вероятностью впервые в истории не примут участие в масс-старте, который пройдёт в Хохфильцене 20 декабря, писал NEWS.ru.