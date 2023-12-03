Главный тренер футбольного клуба «Сочи» покинул свой пост Александр Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Александр Точилин

Александр Точилин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», сообщается в Telegram-канале команды. Его обязанности на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет исполнять Денис Клюев.

Александр Точилин покинул пост главного тренера «Сочи». <...> Исполнять обязанности главного тренера на заключительной игре календарного года против «Оренбурга» будет Денис Клюев, — говорится в сообщении.

2 декабря «Сочи» проиграл самарскому клубу «Крылья» со счетом 0:2 в домашней игре 17-го тура РПЛ. Это было третье поражение подряд для команды.

Точилин возглавил клуб 17 сентября этого года после ухода с поста тренера Дмитрия Хохлова. До этого он уже занимал эту должность с 2018 года, но был уволен в ноябре 2019-го.

В апреле 2023-го Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи», исполняющим его обязанности стал Дмитрий Хохлов. Бердыев возглавил «Сочи» в ноябре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. При нем команда проиграла три из пяти матчей в Российской премьер-лиге и идет на девятом месте.

Пик тренерской карьеры 70-летнего наставника пришелся на период работы в «Рубине». Бердыев дважды приводил клуб из Казани к победе в чемпионате России. При этом под его руководством команда ярко выступала в Лиге чемпионов.