Главе МОК предложили перенести Олимпиаду из Токио во Флориду

https://static.news.ru/photo/a57fb110-5fbd-11eb-8e18-fa163e074e61_660.jpg Токио, Япония Фото: Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором предложил перенести летнюю Олимпиаду из Японии в США.

Текст послания оказался в распоряжении телеканала WFLA. Патронис в письме заявляет, что развитые гостиничная инфраструктура и транспортная сеть, а также наличие спортивных объектов позволяют Флориде принять Олимпиаду вместо японской столицы.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии COVID-19. При этом МОК сохранил название «Токио-2020».

Газета The Times со ссылкой на осведомлённый источник сообщила, что японские власти пришли к выводу о необходимости полной отмены Игр. Правительство Японии опровергло существование подобных планов. В МОК также заявили, что о переносе или отмене Олимпиады речи не идёт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где прививочная кампания ещё не ведётся.