Главе МОК предложили перенести Олимпиаду из Токио во Флориду

Начальник финансового управления штата Флорида Джимми Патронис отправил письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором предложил перенести летнюю Олимпиаду из Японии в США.
Текст послания
Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако мероприятие перенесли на год из-за пандемии COVID-19. При этом МОК сохранил название «Токио-2020».
Газета The Times со ссылкой на осведомлённый источник сообщила, что японские власти пришли к выводу о необходимости полной отмены Игр. Правительство Японии опровергло существование подобных планов. В МОК также заявили, что о переносе или отмене Олимпиады речи не идёт.
Ранее NEWS.ru писал о том, что МОК совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пытаются выработать решение о проведении вакцинации от коронавируса для спортсменов, планирующих принимать участие в Олимпиаде в Токио. Особую их озабоченность вызывают спортсмены из развивающихся стран, где прививочная кампания ещё не ведётся.