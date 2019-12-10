https://static.news.ru/photo/1f94d476-1a9b-11ea-9d4f-fa163e074e61_660.jpg Крейг Риди Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, был удивлён новыми манипуляциями с российской стороны.

Я был удивлён новыми манипуляциями с российской стороны, удалением данных из базы [Московской лаборатории], — приводит слова Риди РИА Новости.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что не должен оправдываться за решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщал NEWS.ru.