Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, был удивлён новыми манипуляциями с российской стороны.
Я был удивлён новыми манипуляциями с российской стороны, удалением данных из базы [Московской лаборатории], — приводит
словаРиди РИА Новости.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что не должен оправдываться за решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщал NEWS.ru.
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