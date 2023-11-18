Глава WADA назвал сроки рассмотрения апелляции РУСАДА в CAS В WADA заявили, что рассмотрение дела РУСАДА в CAS займет от 6 до 12 месяцев

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рассмотрение дела о санкциях к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) со стороны Всемирного антидопингового агентства займет от 6 до 12 месяцев, сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли, передает ТАСС. По его словам, дело передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Дело передано в CAS, ожидается, что процесс рассмотрения займет от 6 до 12 месяцев, — подчеркнул Ниггли.

Новые обвинения в адреса РУСАДА представители WADA выдвинули 22 сентября. Они сообщили, что российское агентство продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу, который, по их словам, не интегрирован в законодательство РФ. Позднее генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова заявила о несогласии с заявлением WADA и направила им официальное уведомление. Всемирное антидопинговое агентство в свою очередь объявило о намерении отстоять правоту в CAS.

Ранее глава WADA Витольд Банька сообщил, что агентство наказало 222 российских спортсмена. По его словам, решения принимались на основе данных московской лаборатории и изъятых проб. Он добавил, что еще по 58 делам предъявлены обвинения и по 145 случаям продолжаются расследования возможного употребления допинга спортсменами из России.