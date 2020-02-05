https://static.news.ru/photo/77ca3f90-484b-11ea-a1b5-fa163e074e61_660.jpg Трэвис Тайгарт Фото: Maja Hitij/dpa/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) может вынести свой вердикт по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и санкциях к российскому спорту после Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту сената конгресса Соединённых Штатов.

Оно (решение — NEWS.ru), как мы понимаем, не будет вынесено вовремя, чтобы избежать дискредитации Игр в Токио этим летом, — цитирует его РИА Новости.

Тайгарт, который не впервые выступает с критикой российского спорта, не согласен с такой отсрочкой.

Он также добавил что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал жёсткие санкции в отношении спортсменов, которые будут протестовать во время Олимпиады.

Отмечается, что CAS должен решить спор РУСАДА с исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA), который в декабре 2019 года лишил российское антидопинговое агентство статуса соответствия, из-за подозрений в махинациях с базой данных московской лаборатории.

Ранее NEWS.ru сообщал, что решение об участии российских спортсменов в летней Олимпиаде 2020 года будет принято не в такой спешке, как перед ОИ-2018 в Рио-де-Жанейро.