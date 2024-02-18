Глава UFC раскрыл, как часто Путин звонил Нурмагомедову Глава UFC: бои ММА настолько популярны, что ими интересуются даже президенты

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что бои смешанных единоборств (MMA) сильно затягивают и популярны не только среди обычных зрителей, но и среди известных личностей, передает Sport24. Уайт в качестве подтверждения своих слов напомнил, как бойцу Хабибу Нурмагомедову после боев звонил президент России Владимир Путин.

Когда ты попадаешь в ММА, он полностью поглощает тебя. Это удивительная штука. Хабиб не успевал дойти до раздевалки, ему уже звонил Путин, — сказал он.

Также Дана Уайт отметил, что еще один известный боец ММА — Валентина Шевченко — каждый раз встречается с президентом Перу, приезжая в страну (спортсменка выступает за эту республику).

Я могу продолжать долго, — добавил глава UFC.

Ранее сообщалось, что блогер Даня Милохин, бежавший из России, провел свой первый бой по правилам бокса против тиктокера из Индии Аджмала Хана. Россиянин победил оппонента техническим нокаутом во втором раунде, хотя рассчитывал «добить» соперника в третьем раунде. Блогер также заявил, что не знает, сколько ему заплатят за бой, он рассчитывает примерно на $10 тысяч.