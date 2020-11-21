Глава UFC посмеялся над предстоящим поединком Тайсона и Джонса

https://static.news.ru/photo/27eb8a1c-2cbe-11eb-8542-fa163e074e61_660.jpg Дэйна Уайт Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look press

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал предстоящий поединок 51-летнего Роя Джонсона и 54-летнего Майка Тайсона.

Уайт пожалел, что не будет возможности сделать ставку на результат. Он также раскритиковал правила боя.

Думаете, Джонс победит? Нокаутом? Что? По правилам этого боя нокаута быть не может? Как они собираются заставить это правило работать? Чёрт возьми, я не знал, что и победителя там не будет, что за странный бой, — отметил Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 255.

Бой между американскими боксёрами должен состояться 28 ноября в Лос-Анджелесе. Поединок запланирован в формате восьми раундов в 12-унцевых перчатках, боксёры не должны стремиться отправить друг друга в нокаут.

Ранее экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой Джонс — младший оценил внешний вид бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Майка Тайсона за неделю до их поединка. По его словам, Тайсон выглядит потрясающе и «было бы безумием выйти неготовым против одного из самых опасных боксёров в истории».

Тренер Майка Тайсона Рафаэль Кордейро также отметил, что тот находится в отличной форме и совсем не похож боксёра, завершившего профессиональную боксёрскую карьеру 15 лет назад, писал NEWS.ru.