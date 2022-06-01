Глава UFC назвал бокс несостоявшимся бизнесом

Фото: Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава UFC Дэйна Уайт

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал, почему не хочет заниматься промоутерской деятельностью в боксе, сообщает Daily Mail. По словам функционера, этот вид спорта является несостоявшимся бизнесом.

Каждый раз, когда я просто пытаюсь подумать о том, что я мог бы сделать в боксе, говорю себе: «Зачем мне всё это?». Этот сломанный бизнес станет абсолютным кошмаром для того, кто попытается это исправить, — заявил Уайт.

Американец возглавил UFC в 2001 году. Промоушен считается крупнейших среди организаций, устраивающих турниры по смешанным единоборствам (MMA).

2 марта Уайт выразил поддержку российским бойцам, у которых есть действующие контракты с UFC и которым уже назначены бои. Функционер пообещал приложить все усилия, чтобы спортсмены смогли выступить на ближайших турнирах.