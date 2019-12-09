https://static.news.ru/photo/7f7dded4-1a8a-11ea-b627-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что необходимо найти данные допинг-проб, которые были удалены из Московской лаборатории.

Надо провести детальное расследование, найти эту базу (LIMS). WADA ждёт аутентичные данные. Надо вычислить, о ком были эти данные, — сказал Ганус на пресс-конференции.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).