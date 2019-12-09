https://static.news.ru/photo/8f20304c-1a87-11ea-9403-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что у России нет перспектив в обжаловании решения Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Скорее всего, на нём (наблюдательном совете РУСАДА, 19 декабря - NEWS.ru) примем решение [об апелляции в суде]. Но мне кажется, нет перспектив, — заявил Ганус на пресс-конференции.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).