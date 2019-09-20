https://static.news.ru/photo/7440dbbc-db8c-11e9-8376-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/News.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что за первые девять месяцев 2019 года выявлено 162 нарушения антидопинговых правил, в то время как за весь прошлый год цифра составляла 147 нарушений.

Наш отдел расследований очень хорош, уже 162 выявленных нарушения (антидопинговых правил. — News.ru), — cказал Ганус на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что вопрос не в том, сколько спортсменов РУСАДА ловит на допинге, а в том, как спортивные власти реагируют на это. По словам Гануса, борьба с допингом ведётся во всём мире точно так же, как борьба с преступностью.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены подали в Савёловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe, писал News.ru.