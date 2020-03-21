https://static.news.ru/photo/d332498e-6b9d-11ea-96f4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус надеется, что Олимпийские игры 2020 года в Токио пройдут в запланированное время, несмотря на пандемию коронавируса.

Надеюсь, что Олимпиада все-таки будет в этом году. МОК Олимпиаду пока не отменяет. Поэтому нам нужно продолжать работать, задачи с РУСАДА не снимаются, — цитирует Гануса РИА Новости.

До этого перенести Олимпиаду-2020 просили национальные олимпийские комитеты Норвегии, Колумбии, Бразилии и Словении.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.