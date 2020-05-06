Глава РУСАДА: коронавирус окажет сильное влияние на карьеру спортсменов

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, были ли консультации со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу того, как должен осуществляться допинг-контроль во время пандемии коронавируса.

WADA анализирует ситуацию и отрабатывает различные модели. Мы постоянно на связи и получаем обратную связь. Сейчас ждём окончательные рекомендации, чтобы сверить наши модели. Но я прошу обратить внимание наших спортсменов:...