Спорт

Глава РУСАДА: коронавирус окажет сильное влияние на карьеру спортсменов

14:03, 06 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что карьера спортсменов, которые переболели коронавирусной инфекцией, сильно изменится.

Перенесённый коронавирус может оказать колоссальное влияние на дальнейшую карьеру спортсмена, — сказал Ганус на онлайн-пресс-конференции, посвящённой возобновлению Российским антидопинговым агентством тестирования спортсменов на допинг.

Глава РУСАДА обратился к руководителям спортивных федераций.

Качество и непрерывность тестирования повышает уровень доверия к юрисдикции. Я обращаюсь к руководителям федераций — мы просим подготовить фактические места для тестирования. Это критически важно, чтобы мы могли выполнять свои функции, — добавил Ганус.

Ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что допинг-тестирования в условиях пандемии коронавируса будут обходиться дороже, писал NEWS.ru.

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