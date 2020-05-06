Глава РУСАДА: коронавирус окажет сильное влияние на карьеру спортсменов

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что карьера спортсменов, которые переболели коронавирусной инфекцией, сильно изменится.
Перенесённый коронавирус может оказать колоссальное влияние на дальнейшую карьеру спортсмена, — сказал Ганус на онлайн-пресс-конференции, посвящённой возобновлению Российским антидопинговым агентством тестирования спортсменов на допинг.
Глава РУСАДА обратился к руководителям спортивных федераций.
Качество и непрерывность тестирования повышает уровень доверия к юрисдикции. Я обращаюсь к руководителям федераций — мы просим подготовить фактические места для тестирования. Это критически важно, чтобы мы могли выполнять свои функции, — добавил Ганус.
Ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что допинг-тестирования в условиях пандемии коронавируса будут обходиться дороже, писал NEWS.ru.
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