Глава РУСАДА Ганус допустил возможность инсценировки его «ухода из жизни»

https://static.news.ru/photo/d6a9ae78-c948-11ea-a2f6-fa163e074e61_660.jpgЮрий ГанусФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус опубликовал серию сообщений в соцсети, в которых заявил, что его организация и Олимпийский комитет России (ОКР) не являются одной командой. Он отдельно предупредил, что даже не думает добровольно прощаться с жизнью.
Главу РУСАДА ранее обвиняли в злоупотреблении служебным положением, которое якобы позволило ему присвоить 110 млн рублей.
Понимая профессионально возможные сценарии в ситуации, когда отчёт, заказанный ОКР, направленный на моё отстранение от должности, стал несостоятелен, официально заявляю: я люблю жизнь, я не буду кончать жизнь самоубийством, и все посмертные записки считайте полученными помимо моей воли, — говорится в сообщении Гануса в Twitter.
В беседе со Sport24 он пояснил, почему заговорил об возможных инсценировках.
Я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учётом моих предшественников, — сказал Ганус.
После выезда за пределы РФ бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в течение 12 дней в феврале 2016 года ушли из жизни представители РУСАДА Вячеслав Синев и Никита Камаев.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проведённый по заказу Олимпийского и Паралимпийского комитетов России (ОКР и ПКР) углублённый аудит РУСАДА — это не что иное, как вызов для всех мировых антидопинговых агентств, заявил глава организации Юрий Ганус. По его словам, аудит был проведён для негласного сбора информации в интересах ОКР и ПКР, «а возможно, и других лиц под предлогом, казалось бы, безобидной проверки».