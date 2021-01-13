Глава РПЛ вместе с другими экспертами определит лучшего спортсмена года

https://static.news.ru/photo/f20d354e-55a3-11eb-910d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу Сергей Прядкин и президент Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко вошли в состав экспертного жюри III Международной премии в области спорта и букмекерства.

Они вместе с другими функционерами и руководителями спортивной отрасли после открытого голосования выявят лучшего в номинациях «Лучший спортсмен года», «Лучшее спортивное СМИ» и «Самый надёжный букмекер». В шорт-лист войдут четыре компании, набравшие максимальное число голосов.

Торжественная церемония вручения наград III Международной премии в области спорта и букмекерства (Премия РБ) состоится в марте 2021 года. Ранее определился лонг-лист в номинациях «Спортсмен года» и «Лучший спортивный журналист года».

В лонг-лист номинации «Лучший спортивный журналист» вошли Илья Андреев («Спорт-Экспресс»), Нобель Арустамян («Матч ТВ»), Дмитрий Егоров (Sport24), Иван Карпов (Metaratings), Вадим Лукомский (Sports.ru), Евгений Марков («Чемпионат») и спортивный обозреватель (биатлон, боевые единоборства) федерального информационно-аналитического портала NEWS.ru Александр Круглов.

Открытое голосование продлится до 1 февраля, после чего экспертное жюри определит победителя, который будет назван 15 февраля, писал NEWS.ru.