Глава РФС: мы не можем похвастать победами

https://news.ru/storage/news/cc4fbf6952e4a3431774ee9254edb827/99f81ae1-b55d-469a-86db-7242e1ecb57a_850.jpg . РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРФИНГА/vk.com

Президент Российской федерации сёрфинга (РФС) Андрей Кнаус рассказал о том, как отечественная сборная готовится к международным стартам.

«Пока мы не можем похвастать победами на соревнованиях, но из года в год российский сёрфинг прогрессирует», — приводит его слова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Он добавил, что прямой конкурент россиян на европейском отборе на Олимпийские игры-2020 в Токио — французы.

Сёрфинг дебютирует как олимпийский вид на Играх в 2020 году. Лидером российской команды является Никита Авдеев, на первенстве Европы в текущем сезоне он занял 9-е место. Для того, чтобы завоевать путёвку на Олимпиаду, необходимо попасть в топ-8 лучших спортсменов сезона. Квоты разыгрываются в соревнованиях американской коммерческой организации (WSL), в которой выступают все лидеры мирового серфинга, и ISA – международной федерации, в которой аккредитованы россияне. От одной страны в Олимпийских играх не может участвовать более двух спортсменов.

Как писал News.ru, чемпионат страны по биатлону примет объект Универсиады.