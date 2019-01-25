Глава РФС: мы не можем похвастать победами

Президент Российской федерации сёрфинга (РФС) Андрей Кнаус рассказал о том, как отечественная сборная готовится к международным стартам.
«Пока мы не можем похвастать победами на соревнованиях, но из года в год российский сёрфинг прогрессирует», — приводит его слова пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Он добавил, что прямой конкурент россиян на европейском отборе на Олимпийские игры-2020 в Токио — французы.
Сёрфинг дебютирует как олимпийский вид на Играх в 2020 году. Лидером российской команды является Никита Авдеев, на первенстве Европы в текущем сезоне он занял 9-е место. Для того, чтобы завоевать путёвку на Олимпиаду, необходимо попасть в топ-8 лучших спортсменов сезона. Квоты разыгрываются в соревнованиях американской коммерческой организации (WSL), в которой выступают все лидеры мирового серфинга, и ISA – международной федерации, в которой аккредитованы россияне. От одной страны в Олимпийских играх не может участвовать более двух спортсменов.
Как писал News.ru, чемпионат страны по биатлону примет объект Универсиады.