https://static.news.ru/photo/f701d28a-225a-11ea-b315-fa163e074e61_660.jpg Владимир Лукин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Паралимпийский комитет России (ПКР) рассмотрит решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соглашаться с санкциями исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) после получения этого решения.

Как только наблюдательный совет РУСАДА направит нам свои рекомендации, мы будем их рассматривать и будет выработано решение с учётом этих рекомендаций, — цитирует президента ПКР Владимира Лукина РИА Новости.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.