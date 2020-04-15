Глава ОКР: российские спортсмены должны выступать на ОИ на равных

https://static.news.ru/photo/fdae59e4-7f18-11ea-a9ed-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как протекает дело между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эта история была отложена в связи с коронавирусом. Но мы уже заявляли, что ОКР будет отстаивать в CAS права российских спортсменов. Они должны наравне выступать под своим национальным флагом и иметь равные возможности доступа для участия в Играх. Если WADA пытается влиять на государство, то есть другие очаги влияния, которые не должны идти вразрез с Хартией, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.

Глава ОКР выразил надежду на справедливое решение.

Мы провели серьёзную работу над ошибками и вышли окрепшими. Когда говорят, что нет доверия к российскому спорту, я не устаю повторять, что наши спортсмены — самые тестируемые спортсмены в мире. Наша работа в CAS ведется планомерно. С нашим швейцарским адвокатом работаем в штатном режиме: два-три раза в неделю проводим конференц-колл. Большинство участников настроены позитивно. Сейчас самое важное время всем противоборствующим сторонам прийти к консенсусу и идти дальше. Сейчас сложно говорить о сроках, к концу апреля нашу текущую позицию по спору WADA и РУСАДА адвокат направит в CAS, — добавил Поздняков.

Ранее Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год. ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса. Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Олимпийских Игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.