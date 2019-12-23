https://static.news.ru/photo/a5f444b8-263d-11ea-bf51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, как будет проходить процедура апелляции решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Исполнительный комитет ОКР поддержал решение наблюдательного совета РУСАДА о несогласии с решением WADA.

В данном случае предметом санкций со стороны WADA является РУСАДА. В случае несогласия РУСАДА с решениями исполкома WADA, оно напишет письмо с соответствующим несогласием. И WADA должно идти в арбитражный суд, чтобы доказать свою правоту. WADA в соответствии с международными нормами обязано пойти в CAS, — сказал Поздняков журналистам.

Санкции WADA могут вступить в силу только после решения суда, до этого момента они являются лишь рекомендациями. Поздняков отметил, что, исходя из практики, WADA пойдёт в CAS в течение одной-двух недель.

Позицию наших юристов я не готов озвучить, но она будет строиться на том, что непосредственные интересы спортсменов должны быть защищены согласно Хартии, — добавил Поздняков.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.