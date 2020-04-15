Глава ОКР Поздняков назвал перенос ОИ в Токио правильным решением

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков положительно отреагировал на перенос Олимпийских игр в Токио с 2020 на 2021 год.
Я спортсмен, который участвовал во многих Олимпийских играх, и у меня всегда была мечта — участвовать и побеждать. Решение отменить Игры убило бы мечту десятков тысяч спортсменов, которые мечтают туда попасть, пройти квалификацию. Решение перенести является логичным и правильным, мы не расписываемся в своей беспомощности перед эпидемией и страшным явлением в нашей жизни, но оставляем возможность увидеть свет в конце тоннеля. Это грамотное решение, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.
Ранее Поздняков рассказал об изменениях в связи с переносом Игр-2020 в Токио на 2021 год. ОКР перегруппировал финансовые ресурсы из-за коронавируса. Как писал NEWS.ru, церемония открытия летних Олимпийских Игр пройдёт 23 июля 2021 года, а Паралимпийские игры начнутся 24 августа.
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