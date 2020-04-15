Глава ОКР негативно отнёсся к тренировкам гимнасток во время коронавируса

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что не поддерживает тренировки российских гимнасток на базе в Новогорске.
Спортсмены должны находиться в местах своего проживания. Я не являюсь тем, кто поддерживает нахождение спортсменов на спортивных базах, — сказал Поздняков во время онлайн-конференции.
Как ранее писал NEWS.ru, министр спорта РФ Олег Матыцин заверил, что ведомство принимает все необходимые меры по защите российских спортсменов от коронавируса.
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