Глава ОКР негативно отнёсся к тренировкам гимнасток во время коронавируса

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Олимпийский комитет России (ОКР) из-за пандемии коронавируса потеряет 300 млн рублей, заявил глава организации Станислав Поздняков.

Мы уйдем в минус 300 млн рублей. Но мы общественная организация, которая не финансируется бюджетом государства. У нас есть возможность перераспределить те средства, которые получили от спонсоров, — сказал Поздняков...