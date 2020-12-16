Глава ОКР не нашёл логического объяснения дисквалификации сборной России

https://static.news.ru/photo/12a67378-4088-11eb-ba82-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на решение CAS, по которому российские спортсмены отстранены от выступления на Олимпийских Играх под национальным флагом.

Решение мы не приветствуем. Наша позиция изначально основана на том, что нет никаких оснований для полного или частичного наказания РУСАДА и наказания к иным участникам процесса. Суд не в полной мере учёл изложенные доводы и аргументации, — сказал Поздняков.

По его словам, WADA настаивала на санкциях в отношении российского спорта и Олимпийского движения на четырёхлетний срок, CAS ограничил двумя годами, начиная с сегодняшнего дня. Таким образом, Игры Париж-2024 остаются за рамками рассматриваемых ограничений.

Считаю, что важнейшим результатом нашей с коллегами работы является тот факт, что CAS не поддержал WADA в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии лишения участия в соревнованиях. WADA настаивало на дополнительных требований к тестированию и пыталось доказать причастность спортсменов к допинговым историям, — добавил Поздняков.

С его точки зрения, много вопросов вызывает запрет государства на участие в спортивных мероприятиях при одновременном наличии оговорки, что данный запрет не распространяется на случаи, если функционеры приглашены руководством страны-организатора.

В решении напрямую упоминается президент. Не могу найти логическое объяснение, что арбитраж поддерживает требование отдельно взятой неправительственной организации. Распространить ограничительные меры на главу суверенного государства. Это недопустимо, — заключил Поздняков.

Как передавал NEWS.ru , CAS встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов.