Олимпийский комитет России (ОКР) категорически против санкций и ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении чистых спортсменов.
Эти предписания, помимо карательной и унизительной направленности относительно наших атлетов, никоим образом не будут способствовать восстановлению РУСАДА, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.
Он также отметил, что последствия этих санкций ущемляют интересы ОКР в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032.
Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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