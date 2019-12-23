https://static.news.ru/photo/50a50ac6-262c-11ea-8c5c-fa163e074e61_660.jpg Станислав Поздняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский комитет России (ОКР) категорически против санкций и ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении чистых спортсменов.

Эти предписания, помимо карательной и унизительной направленности относительно наших атлетов, никоим образом не будут способствовать восстановлению РУСАДА, — сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

Он также отметил, что последствия этих санкций ущемляют интересы ОКР в части коллективных ограничений к членам исполкома или ограничения на подачу заявки на Игры-2032.

Исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.